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Розничные сети массово повысили цены на автогаз 16 июля
11:52 16.07.2018 |
В период с 13 по 16 июля большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, - до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л - до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.
AMIC, Shell, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Авиас», Chipo, «Азовнефтепродукт», «Укрнафта», Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).
Как сообщал enkorr, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц (11 июня-11 июля) выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса. По информации участников рынка, с начала июля средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла на $65/т выше по сравнению с июнем.
Стоимость автогаза на АГЗС на 16 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,42
|
0,08
|
Shell
|
13,55
|
0,13
|
SOCAR
|
13,99
|
0,24
|
Народна
|
13,25
|
0,00
|
UPG
|
13,17
|
0,08
|
WOG
|
13,96
|
0,16
|
Автотранс
|
13,38
|
0,15
|
Параллель
|
13,85
|
0,00
|
Авиас
|
13,13
|
0,02
|
БРСМ-Нафта
|
13,55
|
0,17
|
KLO
|
13,95
|
0,26
|
Азовнефтепродукт
|
13,50
|
0,15
|
Glusco
|
13,55
|
0,20
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
13,26
|
0,08
|
ОККО
|
13,97
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,56
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,13
|
0,01
|
Mango
|
12,78
|
0,06
|
Jazz Oil
|
13,39
|
0,30
|
Luxwen
|
13,39
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,80
|
0,20
|
Средняя цена
|
13,51
|
0,06
|
|
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