Розничные сети массово повысили цены на автогаз 16 июля

В период с 13 по 16 июля большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях WOG и SOCAR автогаз подорожал на 16 коп./л и 24 коп./л, - до 13,96 грн/л и 13,00 грн/л, соответственно. На станциях Glusco и KLO стоимость СУГ выросла на 20 коп./л и 26 коп./л - до 13,59 грн/л и 13,95 грн/л.

AMIC, Shell, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Авиас», Chipo, «Азовнефтепродукт», «Укрнафта», Mango, Jazz Oil и Luxwen повысили цены на 1-30 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 июля составила 13,51 грн/л (+6 коп./л).

Как сообщал enkorr, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц (11 июня-11 июля) выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса. По информации участников рынка, с начала июля средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла на $65/т выше по сравнению с июнем.

Стоимость автогаза на АГЗС на 16 июля 2018 г., грн/л: