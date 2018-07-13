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C 6 по 13 июля отмечался рост розничных цен на сжиженный газ и незначительные колебания на светлые нефтепродукты
17:53 13.07.2018 |
Бензин А-92 евро подешевел до 27.99 грн/л, бензин А-95 - до 29.43 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало до 27.23 грн/л., сообщает Терминал.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 1.43% (19.0 коп/л) до 13.44 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.99
|23.00
|0.03
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|29.43
|25.00
|0.02
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.03
|0.02
|Сжиженный газ
|13.44
|12.20
|0.51
|1.43
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,19
|20,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,02
|20,3
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,35
|41,6
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,4
|28,35
|0,4
|13,62
|19,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|12,6
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|20,0
|13,69
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,97
|32,6
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,99
|9,7
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 06 июля по 13 июля 2018 с.г. отмечалось снижение цен на все виды автомобильного топлива в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 снизились на 0.1% (2.0 коп/л) до 25.37 грн/л, бензина А-95 - на 0.14% (4.0 коп/л) до 26.43 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.91 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 июля по 13 июля 2018 г. уменьшилась на 0.1%, или 18.1 грн/т, и находится на уровне 24024.48 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.8%, или 1324.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.37
|24.75
|-0.11
|-0.07
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.43
|25.85
|-0.11
|-0.14
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.91
|23.20
|-0.15
|-0.09
|Сжиженный газ, грн/т
|24024.48
|22497.00
|-0.08
|-0.08
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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