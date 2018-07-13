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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть WTI готовится к максимальному за 5 месяцев недельному падению, Brent торгуется ниже $74,3

 

Цены на нефть эталонных марок изменяются сдержанно и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу.

Вместе с тем падение котировки североамериканской нефти WTI по итогам недели, вероятно, будет самым значительным за пять месяцев из-за эскалации торговой войны США и Китая и снятия форс-мажора на добычу и экспорт углеводородов в Ливии.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 EET уменьшилась на $0,18 (0,24%) - до 74,27 доллара за баррель.

WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на $0,07 (0,10%) - до 70,40 доллара за баррель.

По итогам торгов в четверг Brent прибавила $1,05 (1,43%) и поднялась до $74,45 за баррель, а WTI подешевела на $0,05 (0,07%) - до 70,33 доллара за баррель.

С начала недели WTI потеряла 4,8% стоимости, Brent - почти 4%.

"Хотя проблемой является ожидаемое сокращение мирового спроса на нефть из-за торговой войны Китая и США, может пройти какое-то время, прежде чем это произойдет. С другой стороны, снижение добычи может быть реализовано достаточно быстро, так что оно может оказать более существенное непосредственное влияние на рынок", - полагает главный экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп на этой неделе дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.

Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.

Сентябрьские фьючерсы на нефть в Шанхае торгуются в пятницу у 490 юаней за баррель, практически не изменившись с предыдущей сессии. На этой неделе они потеряли около 0,7%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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