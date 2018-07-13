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Сети АЗС 12 июля подолжали подымать цены на автогаз
18:33 12.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 1.0 коп/л до 27.99 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.42 грн/л. Также без изменений сохраняются цены на дизельное топливо евро - 27.23 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июля 2018 г. подорожал на 0.33% (4.0 коп/л) до 13.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.99
|23.00
|-0.05
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.02
|Сжиженный газ
|13.38
|12.20
|0.33
|1.08
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 12.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,09
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|2,3
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,09
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|13,45
|0,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,85
|0,9
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|13,69
|10,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,80
|3,1
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,95
|1,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
12 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.18% (-5 коп/л) до 25.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.14% (-4 коп/л) до 26.46 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.26% (-6 коп/л) до 23.95 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 июля по 12 июля 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 490.8 грн/т, и находится на уровне 24024.48 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.4%, или 1434.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.40
|-0.18
|0.01
|-0.76
|Бензин А-95 евро
|26.46
|-0.14
|-0.05
|-0.11
|Дизельное топливо евро
|23.95
|-0.26
|0.18
|-0.35
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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