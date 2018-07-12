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Цены на нефть 12 июля растут, Brent подорожала до $74,2 за баррель
16:32 12.07.2018 |
Рынок нефти восстанавливается в четверг после обвала накануне, вызванного заявлениями о планах США ввести новые пошлины на китайские товары.
Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 EET увеличилась на $0,8 (1,09%) - до 74,2 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,46 (0,65%) - до 70,84 доллара за баррель.
Снижение стоимости WTI в среду было рекордным за год, Brent - почти за два.
Накануне президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.
Участники рынка опасаются, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может замедлить темпы роста мировой экономики и негативно сказаться на спросе на топливо.
Тем временем вечером в среду СМИ написали о том, что власти США и КНР выразили готовность возобновить переговоры по торговым вопросам, чтобы избежать новых пошлин.
"Когда рынок резко движется в условиях низкой ликвидности, получается эффект снежного кома, и темпы падения усиливаются", - сказал глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг обнародовало новый ежемесячный прогноз, согласно которому спрос на нефть в 2018 и 2019 годах увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки.
Агентство снизило прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2018 году из-за временных проблем в Канаде, Бразилии и Казахстане. По актуализированным данным агентства, страны не-ОПЕК в 2018 году могут увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, а в 2019 году - на 1,8 млн б/с. Рост будет обеспечивать, в первую очередь, добыча нефти в США.
По данным МЭА, добыча нефти стран ОПЕК в июне выросла на 180 тыс. баррелей в сутки и достигла 31,87 млн б/с, максимального уровня за последние четыре месяца.
Рост добычи нефти обеспечила, в первую очередь, Саудовская Аравия. По данным МЭА, в июне королевство нарастило производство на 430 тыс. б/с, до 10,46 млн б/с.
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