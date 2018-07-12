В рознице 11 июля подорожал СУГ, в мелком опте — все виды топлива

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ. Цены на светлые нефтепродукты в рознице не изменились.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.23 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 июля 2018 г. подорожал на 0.25% (3 коп/л) до 13.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 0.00 -0.06 Бензин А-95 евро 29.42 25.00 0.00 -0.11 Дизельное топливо Евро 27.23 23.59 0.01 -0.04 Сжиженный газ 13.33 12.20 0.25 0.77





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,99 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,89 4,7 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,09 15,6 SHELL 29,85 0,0 30,85 0,0 28,35 0,0 13,44 0,6 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,84 1,2 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,49 20,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,77 11,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 2,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 04 июля по 11 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.19% (5 коп/л) до 25.44 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.10% (3 коп/л) до 26.49 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.6% (14 коп/л) до 24.01 грн/л.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.44 24.75 0.05 0.19 Бензин А-95 евро, грн/л 26.49 25.90 0.01 0.10 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.01 23.30 0.09 0.58 Сжиженный газ, грн/т 24024.48 22497.00 3.84 3.84

Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан: