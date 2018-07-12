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В рознице 11 июля подорожал СУГ, в мелком опте — все виды топлива
19:11 11.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ. Цены на светлые нефтепродукты в рознице не изменились.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.23 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 июля 2018 г. подорожал на 0.25% (3 коп/л) до 13.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.00
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|-0.11
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.59
|0.01
|-0.04
|Сжиженный газ
|13.33
|12.20
|0.25
|0.77
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,89
|4,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,09
|15,6
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|13,44
|0,6
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,84
|1,2
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|20,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,77
|11,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 04 июля по 11 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.19% (5 коп/л) до 25.44 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.10% (3 коп/л) до 26.49 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.6% (14 коп/л) до 24.01 грн/л.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.44
|24.75
|0.05
|0.19
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.49
|25.90
|0.01
|0.10
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.01
|23.30
|0.09
|0.58
|Сжиженный газ, грн/т
|24024.48
|22497.00
|3.84
|3.84
Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан:
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