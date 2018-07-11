Нефть дешевеет 11 июля на обострении напряженности в глобальной торговле

Мировые цены на нефть утром в среду снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81% - до 78,22 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,59%, до 73,67 доллара за баррель.

В среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров. Министерство коммерции Китая назвало потенциальные меры Вашингтона "совершенно неприемлемыми" и заявило, что намерено немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском в случае введения новых пошлин.

В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Новости по торговле сегодня стали шоком. Это намного хуже того, к чему готовился рынок", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).