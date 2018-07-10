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Нефть дорожает 10 июля в ожидании забастовки на буровых установках Норвегии
08:52 10.07.2018 |
Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром - трейдеры опасаются перебоев в поставках из-за предстоящей забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.02 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 78,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,65%, до 74,31 доллара за баррель.
Рабочие норвежских нефтегазовых морских буровых установок во вторник начнут забастовку из-за провала переговоров с руководством по оплате труда, сообщает Рейтер со ссылкой на источник. Как отмечает агентство, забастовка скажется на объемах нефтедобычи как минимум на месторождении Knarr, принадлежащем компании Royal Dutch Shell.
По мнению аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum), которое приводит агентство, забастовка в Норвегии усилит опасения перебоев в поставках, которые ранее возникли на рынке из-за ситуации вокруг Ирана и Венесуэлы. "Вероятно, обеспокоенность будет поддерживать цены на нефть на протяжении всего лета, в то время как спрос в этот период традиционно остается очень высоким", - сказал эксперт.
Экспорт иранской нефти может оказаться под угрозой из-за санкций США против этой страны, а добыча в Венесуэле - из-за продолжающегося экономического кризиса.
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