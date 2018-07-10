Автомобильное топливо дорожало в мелком опте 9 июля

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на пропан-бутан. Притом что что на АГЗС сетей группы «Приват» цены на СУГ, наоборот, снизились. Розничные цены на светлые нефтепродукты за день не изменились. В мелком опте заметнее всего подорожал СУГ, сообщает Терминал.



Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.43 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 27.22 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 июля 2018 г. подорожал на 0.16% (2 коп/л) до 13.27 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 0.00 -0.02 Бензин А-95 евро 29.43 25.00 0.00 -0.06 Дизельное топливо Евро 27.22 23.59 0.00 -0.07 Сжиженный газ 13.27 12.30 0.16 0.36





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,99 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,82 -4,7 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 12,93 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 -0,5 28,35 -0,4 13,31 0,0 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,82 -9,2 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,29 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,64 0,7 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,89 -4,3

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 02 июля по 09 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.16% (4 коп/л) до 25.41 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.30% (8 коп/л) до 26.48 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (7 коп/л) до 23.95 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 июля по 09 июля 2018 г. увеличилась на 4.3%, или 990.7 грн/т, и находится на уровне 24023.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.3%, или 1424.7 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.41 24.70 0.06 0.16 Бензин А-95 евро, грн/л 26.48 26.00 0.06 0.30 Дизельное топливо Евро, грн/л 23.95 23.25 0.05 0.29 Сжиженный газ, грн/т 24023.79 22461.00 4.30 4.30

Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан: