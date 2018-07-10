Финансовые новости
- |
- 10.07.18
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автомобильное топливо дорожало в мелком опте 9 июля
18:56 09.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на пропан-бутан. Притом что что на АГЗС сетей группы «Приват» цены на СУГ, наоборот, снизились. Розничные цены на светлые нефтепродукты за день не изменились. В мелком опте заметнее всего подорожал СУГ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.43 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 27.22 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 июля 2018 г. подорожал на 0.16% (2 коп/л) до 13.27 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|29.43
|25.00
|0.00
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|27.22
|23.59
|0.00
|-0.07
|Сжиженный газ
|13.27
|12.30
|0.16
|0.36
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,82
|-4,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|-0,5
|28,35
|-0,4
|13,31
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,82
|-9,2
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,29
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,64
|0,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,89
|-4,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 02 июля по 09 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.16% (4 коп/л) до 25.41 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.30% (8 коп/л) до 26.48 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (7 коп/л) до 23.95 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 июля по 09 июля 2018 г. увеличилась на 4.3%, или 990.7 грн/т, и находится на уровне 24023.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.3%, или 1424.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.41
|24.70
|0.06
|0.16
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.48
|26.00
|0.06
|0.30
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.95
|23.25
|0.05
|0.29
|Сжиженный газ, грн/т
|24023.79
|22461.00
|4.30
|4.30
Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Спокойная торговля на межбанке вылилась 9 июля в удешевление доллара на 8,5 копеек
|«Азовское озеро». Чем обернется российская блокада судоходства в Мариуполь и Бердянск
|Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный
|Инфляция в Украине в июне нулевая 2-й месяц подряд, в годовом измерении замедлилась до 9,9% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автомобильное топливо дорожало в мелком опте 9 июля
|Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный
|Инфляция в Украине в июне нулевая 2-й месяц подряд, в годовом измерении замедлилась до 9,9% – Госстат
|Нефть марки WTI стабильна в ходе торгов 9 июля, цена Brent выросла до $77,8 за баррель
|Суд вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбинату государству
|Наталія Яресько: Жалкую, що не стала прем’єром
Это интересно
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями