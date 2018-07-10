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Сети АЗС массово повышают цены на автогаз 9 июля
11:35 09.07.2018 |
В период с 6 по 9 июля ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях «Фактор» и «Рур груп» автогаз подорожал на 30 коп./л, - до 13,00 грн/л и 13,69 грн/л, соответсвенно. На станциях «Укргаздобычи» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л - до 13,29 грн/л.
AMIC, Shell, WOG, «БРСМ-Нафта», «Олас», «Кворум» и «Катрал» повысили цены на 1-20 коп./л
Средняя цена СУГ по Украине 9 июля составила 13,31 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, 5 июля на торгах сжиженным газом производства «Укргаздобычи» средневзвешенная цена ресурса составила 22 940 грн/т. Максимальная цена приобретенного на этих торгах газа достигла 23 560 грн/т.
«Это, в том числе, реакция рынка на рост котировок. DAF Brest уже $555/т, импортный паритет по контракту Proton как раз 22 300-22 600 грн/т в зависимости от завода-производителя», - отметил собеседник enkorr в одной из крупнейших компаний на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС на 9 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,10
|
0,02
|
Shell
|
13,42
|
0,17
|
SOCAR
|
13,73
|
0,00
|
Народна
|
13,07
|
0,00
|
UPG
|
12,97
|
0,00
|
WOG
|
13,67
|
0,04
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
13,02
|
-0,02
|
БРСМ-Нафта
|
13,28
|
0,01
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Олас
|
12,95
|
0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,29
|
0,20
|
Chipo
|
13,16
|
0,00
|
ОККО
|
13,65
|
0,00
|
Кворум
|
13,65
|
0,20
|
Укрнафта
|
13,05
|
0,00
|
Фактор
|
13,00
|
0,30
|
Рур груп
|
13,69
|
0,30
|
Катрал
|
13,47
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,31
|
0,02
|
|
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