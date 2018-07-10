Сети АЗС массово повышают цены на автогаз 9 июля

В период с 6 по 9 июля ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях «Фактор» и «Рур груп» автогаз подорожал на 30 коп./л, - до 13,00 грн/л и 13,69 грн/л, соответсвенно. На станциях «Укргаздобычи» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л - до 13,29 грн/л.

AMIC, Shell, WOG, «БРСМ-Нафта», «Олас», «Кворум» и «Катрал» повысили цены на 1-20 коп./л

Средняя цена СУГ по Украине 9 июля составила 13,31 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, 5 июля на торгах сжиженным газом производства «Укргаздобычи» средневзвешенная цена ресурса составила 22 940 грн/т. Максимальная цена приобретенного на этих торгах газа достигла 23 560 грн/т.

«Это, в том числе, реакция рынка на рост котировок. DAF Brest уже $555/т, импортный паритет по контракту Proton как раз 22 300-22 600 грн/т в зависимости от завода-производителя», - отметил собеседник enkorr в одной из крупнейших компаний на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС на 9 июля 2018 г., грн/л: