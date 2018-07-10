Июль начался ростом крупнооптовых цен ДТ

За первую неделю июля средние крупнооптовые цены дизельного топлива выросли на 600 грн/т в ответ на повышение котировок импортного ресурса. В мелком опте средние цены увеличились на 30 коп./л. Об этом свидетельствуют данным мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

По словам трейдеров, рост цен в Украине был спровоцирован повышением котировок ДТ в Средиземноморье и портах северной Европы, которые в конце июня подскочили в среднем на $30/т.

«На международном рынке драйвером роста стали санкции против Ирана, а также сокращение запасов нефти в США почти на 10 млн барр. Цены могли показать более заметный рост, однако противовесом стала Саудовская Аравия, которая заявила о готовности увеличить добычу нефти и компенсировать поставки Ирана», - объясняет член правления Skywalk Trading Ирина Рубан.

По данным мониторинга «А-95», 27 июня в Новоград-Волынском минимальное предложение по ДТ составляло 27 350 грн/т, а 2 июля минимальная заявленная цена составляла уже 28 000 грн/т. В Коростене 2 июля не было предложений по белорусскому ДТ, а 3 июля мозырский и новополоцкий ресурс предлагался по 28 200-28 400 грн/т. Стоимость «трубопроводного» ДТ на Новограде 5 июля колебалась на уровне 28 000 грн/т.

В то же время «Укртатнафта» за неделю с 27 июня по 5 июля понизила прайсовую стоимость ДТ на 250 грн/т, до 28 700 грн/т.

«Укргаздобыча» в начале июня продала на спотовых торгах сразу 1 005 т ДТ по 28 000-28 200 грн/т. Отметим, что столь крупных объемов реализации на недельных торгах у госкомпании не было с начала этого года. «Есть дополнительный объем ДТ, который предлагали к ранней уборочной продать. Спрос есть - мы продаем», - отметил коммерческий директор компании Сергей Федоренко.

Минимальное озвучиваемое трейдерами предложение автомобильных партий в Новоград Волынском за неделю выросло на 40 коп./л с 23,1 грн/л до 23,5 грн/л, на Коростене - на 30 коп./л с 23 грн/л против 23,3 грн/л.

Как сообщал enkorr, в конце июня крупнооптовые цены ДТ опустились до минимального за последние два месяца уровня.E