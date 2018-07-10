Нефть марки WTI стабильна в ходе торгов 9 июля, цена Brent выросла до $77,8 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent поднимаются в ходе торгов понедельник на опасениях по поводу дефицита топлива на мировом рынке, а североамериканская WTI слабо меняется ввиду активности в нефтедобывающем секторе в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 EET выросла на $0,70 (0,91%) - до 77,81 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,01%) - до 73,81 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

При этом проблемы с добычей испытывают также Ливия, Венесуэла и Канада. Также есть опасение, что американские санкции могут резко сократить поставки нефти из Ирана.

"В худшем сценарии потери составят 2 млн баррелей в сутки из Ирана и 1 млн б/с из Венесуэлы, что в совокупности составит 3 млн б/с, и внезапного повышения добычи в странах ОПЕК даже близко не хватит, чтобы компенсировать такой объем", - считает аналитик Capital Economics Том Пью.

Эксперты BMI Research оценивают возможное снижение поставок из Ирана в результате санкций в 1,3 млн б/с к концу 2019 года.

Тем временем негативным фактором для WTI стали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.