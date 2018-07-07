В мелком опте 6 июля подорожала вся линейка автомобильного топлива, в рознице — только автогаз

В Украине с 29 июня по 06 июля 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и рост на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел до 28.01 грн/л, бензин А-95 евро снизился в цене до 29.43 грн/л, дизельное топливо евро - до 27.23 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.20% (3.0 коп/л) до 13.25 грн/л.

Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 0.00 -0.01 Бензин А-95 евро 29.43 25.00 -0.01 -0.04 Дизельное топливо Евро 27.23 23.59 0.01 -0.06 Сжиженный газ 13.25 12.30 0.11 0.20





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.07.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,99 10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,82 -5,2 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 12,93 0,0 SHELL 29,85 0,5 30,85 0,4 28,35 0,4 13,42 12,4 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,81 -10,1 Кло 28,69 -30,0 29,39 -30,0 27,29 -70,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,64 0,7 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,89 -4,2

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 29 июня по 06 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.42% (11.0 коп/л) до 25.39 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.68% (18.0 коп/л) до 26.46 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.2% (28.0 коп/л) до 23.93 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 июня по 06 июля 2018 г. увеличилась на 4.3%, или 980.9 грн/т, и находится на уровне 24020.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 7.4%, или 1655.1 грн/т.