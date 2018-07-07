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В мелком опте 6 июля подорожала вся линейка автомобильного топлива, в рознице — только автогаз
22:28 06.07.2018 |
В Украине с 29 июня по 06 июля 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и рост на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел до 28.01 грн/л, бензин А-95 евро снизился в цене до 29.43 грн/л, дизельное топливо евро - до 27.23 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.20% (3.0 коп/л) до 13.25 грн/л.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|29.43
|25.00
|-0.01
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.59
|0.01
|-0.06
|Сжиженный газ
|13.25
|12.30
|0.11
|0.20
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,99
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,82
|-5,2
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,5
|30,85
|0,4
|28,35
|0,4
|13,42
|12,4
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,81
|-10,1
|Кло
|28,69
|-30,0
|29,39
|-30,0
|27,29
|-70,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,64
|0,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,89
|-4,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 29 июня по 06 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.42% (11.0 коп/л) до 25.39 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.68% (18.0 коп/л) до 26.46 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.2% (28.0 коп/л) до 23.93 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 июня по 06 июля 2018 г. увеличилась на 4.3%, или 980.9 грн/т, и находится на уровне 24020.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 7.4%, или 1655.1 грн/т.
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Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.39
|24.70
|-0.03
|0.42
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.46
|26.00
|-0.02
|0.68
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.93
|23.25
|0.12
|1.20
|Сжиженный газ, грн/т
|24020.49
|22461.00
|4.26
|4.26
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