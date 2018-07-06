Цены на нефть колеблются 6 июля после снижения на данных о неожиданном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в пятницу утром торгуются без единой динамики, при этом в четверг показатели опускались на 1-1,5% на данных о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до 77,28 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,12%, до 73,03 доллара за баррель.

В четверг вечером министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 июня выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 417,9 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения на 5,2 миллиона баррелей. Показатель добычи при этом вновь не изменился, оставшись на уровне 10,9 миллиона баррелей в день. Этот показатель сохраняется неизменным три недели подряд.

Оказывают давление на рынки также и глобальные торговые риски. В пятницу, 6 июля, вступают в силу пошлины в 25% на импорт из КНР в США по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов.

Давление на рынок оказывает также ситуация между США и Ираном. Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в четверг обвинил президента США Дональда Трампа в росте цен на нефть. По его словам, нефть подорожала как минимум на 10 долларов за баррель на фоне заявлений Трампа в Twitter. Он подчеркнул, что из-за действий США цена нефти может достигнуть уровня в 100 долларов за баррель.

Трамп заявил в Twitter в ночь на четверг, что ОПЕК поднимает цены на бензин (определяя цены на нефть) и призвал организацию снизить их. А еще раньше в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также отмечал, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.