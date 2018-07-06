Светлые нефтепродукты в рознице 5 июля подешевели на копейку

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 июля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. В мелком опте подорожало дизельное топливо.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (1 коп/л) до 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - немного на 0.0% (1 коп/л) до 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (1 коп/л) до 27.22 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 июля 2018 г. остался по цене 13.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.

Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 -0.03 -0.01 Бензин А-95 евро 29.44 25.00 -0.03 -0.02 Дизельное топливо Евро 27.22 23.59 -0.03 -0.07 Сжиженный газ 13.23 12.30 0.02 0.09





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,99 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,82 -4,7 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 12,93 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 -0,5 28,35 -0,4 13,31 0,0 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,82 -9,2 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,29 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,64 0,7 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,89 -4,3

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

05 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 25.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 26.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 23.90 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 июня по 05 июля 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 494.0 грн/т, и находится на уровне 23533.66 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.1%, или 1136.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.40 0.01 0.46 -1.95 Бензин А-95 евро 26.47 0.02 0.69 -1.06 Дизельное топливо евро 23.90 0.13 1.08 -1.72

Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо-Евро: