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Светлые нефтепродукты в рознице 5 июля подешевели на копейку
18:38 05.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 июля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. В мелком опте подорожало дизельное топливо.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (1 коп/л) до 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - немного на 0.0% (1 коп/л) до 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (1 коп/л) до 27.22 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 июля 2018 г. остался по цене 13.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|-0.03
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|29.44
|25.00
|-0.03
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.22
|23.59
|-0.03
|-0.07
|Сжиженный газ
|13.23
|12.30
|0.02
|0.09
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,82
|-4,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|-0,5
|28,35
|-0,4
|13,31
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,82
|-9,2
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,29
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,64
|0,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,89
|-4,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 25.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 26.47 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 23.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 июня по 05 июля 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 494.0 грн/т, и находится на уровне 23533.66 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.1%, или 1136.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.40
|0.01
|0.46
|-1.95
|Бензин А-95 евро
|26.47
|0.02
|0.69
|-1.06
|Дизельное топливо евро
|23.90
|0.13
|1.08
|-1.72
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо-Евро:
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