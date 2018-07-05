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Нефть дешевеет 5 июля после заявлений Трампа
08:07 05.07.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после того, как президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7% - до 77,69 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,34%, до 73,89 доллара за баррель.
Цены на нефть находятся в красной зоне после того, как Трамп в своем Twitter заявил, что ОПЕК поднимает цены на бензин, и призвал организацию снизить их. Ранее в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Президент США отметил также, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 миллиона баррелей в день.
В ходе торгов четверга на рынок нефти могут повлиять данные минэнерго США о запасах сырья в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за прошедшую неделю уменьшились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 411,4 миллиона баррелей.
Аналитики National Australia Bank (NAB), мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель. "Однако значимый рост добычи странами ОПЕК+ может подтолкнуть цены к снижению позднее в этом году", - добавили эксперты.
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