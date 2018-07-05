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В Украине 4 июля дорожали мелкооптовые партии автомобильного топлива
08:03 05.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июля 2018 г. цены на высокооктановую группу бензинов не изменились, в отличие от ДТ и СУГ, изменение цен на которые составило 4 коп/л, но в разных направлениях. В мелком опте подорожали все виды автомобильного топлива.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.45 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.0% (1 коп/л) до 27.23 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июля 2018 г. подорожал на 0.0% (1 коп/л) до 13.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
Средняя розничная цена на дизельное топливо-Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.01
|0.02
|Бензин А-95 евро
|29.45
|25.00
|0.01
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|-0.04
|-0.04
|Сжиженный газ
|13.23
|12.00
|0.04
|0.07
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,86
|0,5
|28,35
|0,4
|13,31
|-0,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,29
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,63
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
04 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро увеличилась на 1 коп/л до 25.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.11% (3 коп/л) до 26.46 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте тоже выросло в цене - на 1 коп/л до 23.87 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июня по 04 июля 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 98.6 грн/т, и находится на уровне 23138.19 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.8%, или 419.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.40
|0.02
|0.45
|-2.14
|Бензин А-95 евро
|26.46
|0.11
|0.68
|-1.36
|Дизельное топливо евро
|23.87
|0.03
|0.94
|-2.20
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро:
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