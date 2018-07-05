В Украине 4 июля дорожали мелкооптовые партии автомобильного топлива

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июля 2018 г. цены на высокооктановую группу бензинов не изменились, в отличие от ДТ и СУГ, изменение цен на которые составило 4 коп/л, но в разных направлениях. В мелком опте подорожали все виды автомобильного топлива.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.45 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.0% (1 коп/л) до 27.23 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июля 2018 г. подорожал на 0.0% (1 коп/л) до 13.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.

Средняя розничная цена на дизельное топливо-Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 0.01 0.02 Бензин А-95 евро 29.45 25.00 0.01 0.03 Дизельное топливо Евро 27.23 23.79 -0.04 -0.04 Сжиженный газ 13.23 12.00 0.04 0.07





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,99 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 0,0 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 12,93 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,86 0,5 28,35 0,4 13,31 -0,2 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,91 0,0 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,29 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,63 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,93 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

04 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро увеличилась на 1 коп/л до 25.40 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.11% (3 коп/л) до 26.46 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте тоже выросло в цене - на 1 коп/л до 23.87 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июня по 04 июля 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 98.6 грн/т, и находится на уровне 23138.19 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.8%, или 419.5 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.40 0.02 0.45 -2.14 Бензин А-95 евро 26.46 0.11 0.68 -1.36 Дизельное топливо евро 23.87 0.03 0.94 -2.20

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро: