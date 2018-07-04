Финансовые новости
- |
- 04.07.18
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Morgan Stanley резко увеличил прогнозные цены на нефть
13:27 04.07.2018 |
Стоимость нефтяных контрактов резко возрастет из-за усиления геополитической напряженности и сокращение добычи в отдельных странах, считаю в Morgan Stanley. Аналитики банка значительно повысили прогнозную цену на нефть марки Brent на второе полугодие 2018 года - до $85/барр. с $77,5/барр., передает rosbalt.
В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.
Кроме того, до конца 2018 г. на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность цен, которой будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики агентства Platts.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луценко: Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Кабмин утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Пока я премьер-министр, Продан будет руководить ГФС, - Гройсман
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
Это интересно
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор