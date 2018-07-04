Morgan Stanley резко увеличил прогнозные цены на нефть

Стоимость нефтяных контрактов резко возрастет из-за усиления геополитической напряженности и сокращение добычи в отдельных странах, считаю в Morgan Stanley. Аналитики банка значительно повысили прогнозную цену на нефть марки Brent на второе полугодие 2018 года - до $85/барр. с $77,5/барр., передает rosbalt.

В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.

Кроме того, до конца 2018 г. на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность цен, которой будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики агентства Platts.