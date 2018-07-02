Нефть дешевеет более чем на 1% на возможности увеличения добычи Саудовской Аравией

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1% на фоне перспектив повышения добычи сырья Саудовской Аравией в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,35% - до 78,16 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,19% - до 73,27 доллара за баррель.

Рынок нефти в понедельник отыгрывает новости вокруг Саудовской Аравии. Так, Трамп заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Однако позже Белый дом скорректировал заявление президента и уточнил, что король только подтвердил возможность использования резервов добычи нефти в случае необходимости.

Еще одной темой, которая оказывает определенное влияние на настроения участников торгов, остается Иран и перспективы восстановления американских санкций в отношении страны. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в воскресенье, что власти страны позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США. Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.

Аналитики консалтинговой фирмы FGE, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что в связи со сложившейся обстановкой вокруг Ирана есть риск потерять экспорт нефтепродуктов из страны объемом 2,4-2,7 миллиона баррелей в день к концу года. "Мы должны быть готовы к возможной сильной волатильности цен", - добавили эксперты.