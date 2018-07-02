Финансовые новости
- |
- 02.07.18
- |
- 11:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет более чем на 1% на возможности увеличения добычи Саудовской Аравией
08:29 02.07.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1% на фоне перспектив повышения добычи сырья Саудовской Аравией в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,35% - до 78,16 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,19% - до 73,27 доллара за баррель.
Рынок нефти в понедельник отыгрывает новости вокруг Саудовской Аравии. Так, Трамп заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей. Однако позже Белый дом скорректировал заявление президента и уточнил, что король только подтвердил возможность использования резервов добычи нефти в случае необходимости.
Еще одной темой, которая оказывает определенное влияние на настроения участников торгов, остается Иран и перспективы восстановления американских санкций в отношении страны. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в воскресенье, что власти страны позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США. Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.
Аналитики консалтинговой фирмы FGE, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что в связи со сложившейся обстановкой вокруг Ирана есть риск потерять экспорт нефтепродуктов из страны объемом 2,4-2,7 миллиона баррелей в день к концу года. "Мы должны быть готовы к возможной сильной волатильности цен", - добавили эксперты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Хлебное» перемирие без мира. Зачем боевикам "ДНР" нужно обострение на фронте
ТОП-НОВОСТИ
|Голова «министра» в подарок. Почему Захарченко потерял страх
|«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»
|Сергей Пархоменко о предстоящей встрече Трампа и Путина: Ребята, а чего вы не читаете документы?
|Трамп не исключил признания Крыма российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 50,5% до 11,2 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Страны Балтии уменьшат зависимость от российской электроэнергии
|Нефть дешевеет более чем на 1% на возможности увеличения добычи Саудовской Аравией
|В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии
|«Газпром» проиграл очередное дело в Стокгольме
|«Нафтогаз» отрицает отказ суда в Швеции отменить приостановку исполнения решения по контракту с «Газпромом»
Это интересно
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
|Бластер Хана Соло из «Звездных войн» ушел с молотка за 500 тыс. долларов в Нью-Йорке
|Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин