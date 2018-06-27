Цены на топливо 27 июня в рознице не изменились, в мелком опте — повысились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.

Как сообшает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.01 23.00 0.00 -0.22 Бензин А-95 евро 29.44 25.00 -0.00 -0.23 Дизельное топливо Евро 27.24 23.79 -0.01 -0.22 Сжиженный газ 13.22 12.00 0.01 0.22





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,89 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 0,0 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 12,93 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 -0,5 28,34 -0,4 13,30 1,1 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,91 0,0 Кло 28,99 0,0 29,69 0,0 27,99 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,63 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,93 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

27 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 0.0% (1 коп/л) до 25.28 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.0% (1 коп/л) до 26.28 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.66 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июня по 27 июня 2018 г. уменьшилась на 1.0%, или 239.5 грн/т, и находится на уровне 23039.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.7%, или 378.2 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.28 0.04 -0.63 -3.20 Бензин А-95 евро 26.28 0.03 -0.44 -2.71 Дизельное топливо евро 23.66 0.07 -0.64 -4.18

Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро: