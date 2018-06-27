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Цены на топливо 27 июня в рознице не изменились, в мелком опте — повысились
19:09 27.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.
Как сообшает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.00
|-0.22
|Бензин А-95 евро
|29.44
|25.00
|-0.00
|-0.23
|Дизельное топливо Евро
|27.24
|23.79
|-0.01
|-0.22
|Сжиженный газ
|13.22
|12.00
|0.01
|0.22
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|-0,5
|28,34
|-0,4
|13,30
|1,1
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,69
|0,0
|27,99
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,63
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
27 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше - на 0.0% (1 коп/л) до 25.28 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 0.0% (1 коп/л) до 26.28 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.66 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июня по 27 июня 2018 г. уменьшилась на 1.0%, или 239.5 грн/т, и находится на уровне 23039.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.7%, или 378.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.28
|0.04
|-0.63
|-3.20
|Бензин А-95 евро
|26.28
|0.03
|-0.44
|-2.71
|Дизельное топливо евро
|23.66
|0.07
|-0.64
|-4.18
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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