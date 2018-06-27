Нефть дорожает 27 июня на данных API о значительном сокращении запасов нефти в США

Мировые цены на нефть в среду растут, реагируя на данные Американского института нефти (API) о сильном снижении запасов "черного золота" в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43% - до 76,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 70,83 доллара за баррель.

Согласно данным API, за неделю по 22 июня запасы нефти в США упали на 9,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,2 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,8 миллиона баррелей.

Позднее в среду свои данные по запасам обнародует министерство энергетики США. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 423,9 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать новости о намерении США убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября.

Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября.