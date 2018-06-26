Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Светлые нефтепродукты в мелком опте 26 июня продолжили дешеветь
18:42 26.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты не изменились. Сжиженный газ в рознице потерял в цене менее одного процента. В мелком опте цены на светлые нефтепродукты продолжили снижение.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 июня 2018 г. подешевел на долю процента по отношению к вчерашней цене - до 13.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|-0.00
|-0.49
|Бензин А-95 евро
|29.44
|25.00
|-0.00
|-0.54
|Дизельное топливо Евро
|27.24
|23.79
|-0.00
|-0.59
|Сжиженный газ
|13.22
|12.00
|-0.04
|0.23
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|-0,5
|30,85
|0,1
|28,35
|0,0
|13,29
|-0,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,69
|0,0
|27,99
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,63
|-3,3
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|0,3
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.22% (5 коп/л) до 25.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.0% (1 коп/л) до 26.27 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (1 коп/л) до 23.64 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 июня по 26 июня 2018 г. уменьшилась на 1.0%, или 224.4 грн/т, и находится на уровне 23040.96 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 372.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.27
|-0.22
|-0.70
|-3.25
|Бензин А-95 евро
|26.27
|-0.04
|-0.36
|-2.72
|Дизельное топливо евро
|23.64
|-0.06
|-0.78
|-4.24
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Светлые нефтепродукты в мелком опте 26 июня продолжили дешеветь
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|Ryanair откроет новый рейс в Украину, соединив Киев и Быдгощ
|Цены на нефть растут 26 июня из-за опасений по поводу поставок, Brent подорожала до $75,4 за баррель
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Дания может ветировать или отсрочить реализацию "Северного потока-2", - премьер-министр Расмуссен
Это интересно
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660