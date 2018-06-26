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Розничные цены на светлые нефтепродукты 25 июня не изменились
18:41 25.06.2018 |
Сжиженный газ в рознице подорожал на 19%. Мелкооптовые партии светлых нефтепродуктов подешевели.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.44 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 июня 2018 г. подорожал на 0.19% (3 коп/л) до 13.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|-0.01
|-0.50
|Бензин А-95 евро
|29.44
|25.00
|-0.01
|-0.54
|Дизельное топливо Евро
|27.24
|23.79
|0.00
|-0.59
|Сжиженный газ
|13.23
|12.00
|0.19
|0.30
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|12,93
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|13,29
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,69
|0,0
|27,99
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,67
|7,8
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
25 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.15% (4 коп/л) до 25.33 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (3 коп/л) до 26.28 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.25% (6 коп/л) до 23.65 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 июня по 25 июня 2018 г. уменьшилась на 0.4%, или 95.7 грн/т, и находится на уровне 23079.98 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.8%, или 411.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.33
|-0.15
|-0.58
|-3.04
|Бензин А-95 евро
|26.28
|-0.11
|-0.34
|-2.69
|Дизельное топливо евро
|23.65
|-0.25
|-0.92
|-4.19
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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