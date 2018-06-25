Нефть сорта Brent дешевеет 25 июня почти на 2% после договоренностей ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, нефть марки Brent теряет в цене 1,7% на фоне ожидания увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.12 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,71%, до 74,03 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent падала более чем на 2%, до 73,59 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 68,39 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч.

Аналитики банка Barclays, которых цитирует агентство Рейтер, предполагают, что обязательства стран ОПЕК и России в итоге приведут рынок от дефицита предложения на рынке в 200 тысяч баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года к переизбытку на 200 тысяч баррелей в сутки.

Удешевление нефти в понедельник также связано с коррекцией после сильного роста в пятницу, достигавшего 5%, поскольку инвесторы отыгрывали надежды на то, что повышение добычи нефти ОПЕК+ будет не таким высоким, как ожидали некоторые эксперты.