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Цены топлива на АЗС 23 июня продолжают снижаться
13:30 23.06.2018 |
Операторы АЗС продолжили снижать розничные цены на топливо. Об этом говорится в мониторинге розничного рынка нефтепродуктов «Консалтинговой группы А-95».
В частности, с 22 на 23 июня на 55 коп./л цены на все виды топлива снизила сеть Glusco, в сети Shell бензины и ДТ подешевели на 53 коп./л. Снижение розничных цен зафиксировано и в региональных сетях. Так в сети «Автопорт», работающей в Донецкой и Луганской областях, цены на бензины снизились на 40 коп./л, на ДТ - на 20 коп./л, а работающая в центральной и южной части страны сеть Jazz Oil опустила цены на бензины на 10 коп./л.
Средние по стране цены моторного топлива снизились на 3 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 июня 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
23 июн
|
Изм.
|
23 июн
|
Изм.
|
23 июн
|
Изм.
|
23 июн
|
Изм.
|
AMIC
|
28,97
|
0,00
|
29,52
|
0,00
|
30,52
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Shell
|
29,77
|
-0,53
|
30,81
|
-0,53
|
33,19
|
-0,53
|
28,27
|
-0,53
|
SOCAR
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
27,30
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
28,93
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
Параллель
|
29,92
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
31,52
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,70
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Marshal
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
x
|
x
|
25,40
|
0,00
|
Glusco
|
28,75
|
-0,55
|
29,75
|
-0,55
|
30,75
|
-0,55
|
27,25
|
-0,55
|
Надежда
|
28,24
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Chipo
|
27,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Автопорт
|
30,20
|
-0,40
|
31,20
|
-0,40
|
31,70
|
-0,40
|
29,30
|
-0,20
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
26,79
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,69
|
-0,10
|
27,39
|
-0,10
|
x
|
x
|
25,89
|
0,00
|
Фактор
|
26,90
|
-0,20
|
27,90
|
0,00
|
x
|
x
|
25,20
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,26
|
-0,03
|
29,19
|
-0,03
|
30,33
|
-0,05
|
27,03
|
-0,03
|
|
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