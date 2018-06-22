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В Украине с 15 июня по 22 июня 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты
19:31 22.06.2018 |
Сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, наоборот, подорожал. В мелком опте также отмечалось снижение цен на группу светлых нефтепродуктов, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подешевел на 0.43% (12.0 коп/л) до 28.03 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.47% (14.0 коп/л) до 29.47 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.56% (15.0 коп/л) до 27.25 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.13% (2.0 коп/л) до 13.20 грн/л.
Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.03
|23.00
|-0.06
|-0.43
|Бензин А-95 евро
|29.47
|25.00
|-0.07
|-0.47
|Дизельное топливо Евро
|27.25
|23.79
|-0.10
|-0.56
|Сжиженный газ
|13.20
|12.00
|0.02
|0.13
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,99
|30,0
|29,49
|20,0
|27,99
|20,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|-0,3
|GLUSCO
|29,30
|0,0
|30,30
|0,0
|27,80
|0,0
|13,09
|0,0
|SHELL
|29,85
|-49,5
|30,85
|-49,2
|28,35
|-49,6
|13,30
|0,3
|WOG
|30,45
|-50,0
|31,45
|-50,0
|28,95
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|-0,4
|Кло
|28,99
|0,0
|29,69
|-20,0
|27,99
|-10,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|-50,4
|31,46
|-50,0
|28,96
|-50,6
|13,59
|2,6
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|-0,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 15 июня по 22 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.47% (12.0 коп/л) до 25.40 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.26% (7.0 коп/л) до 26.35 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.2% (19.0 коп/л) до 23.75 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 июня по 22 июня 2018 г. не изменилась и находится на уровне 23079.46 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.7%, или 383.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.40
|24.50
|-0.12
|-0.47
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.35
|25.50
|-0.11
|-0.26
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.75
|23.10
|-0.19
|-0.79
|Сжиженный газ, грн/т
|23079.46
|21621.00
|-0.00
|-0.00
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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