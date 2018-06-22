В Украине с 15 июня по 22 июня 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты

Сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, наоборот, подорожал. В мелком опте также отмечалось снижение цен на группу светлых нефтепродуктов, сообщает Терминал.

Бензин А-92 евро подешевел на 0.43% (12.0 коп/л) до 28.03 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.47% (14.0 коп/л) до 29.47 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.56% (15.0 коп/л) до 27.25 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.13% (2.0 коп/л) до 13.20 грн/л.

Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.03 23.00 -0.06 -0.43 Бензин А-95 евро 29.47 25.00 -0.07 -0.47 Дизельное топливо Евро 27.25 23.79 -0.10 -0.56 Сжиженный газ 13.20 12.00 0.02 0.13





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,99 30,0 29,49 20,0 27,99 20,0 12,89 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,86 -0,3 GLUSCO 29,30 0,0 30,30 0,0 27,80 0,0 13,09 0,0 SHELL 29,85 -49,5 30,85 -49,2 28,35 -49,6 13,30 0,3 WOG 30,45 -50,0 31,45 -50,0 28,95 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,91 -0,4 Кло 28,99 0,0 29,69 -20,0 27,99 -10,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 -50,4 31,46 -50,0 28,96 -50,6 13,59 2,6 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,93 -0,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 15 июня по 22 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.47% (12.0 коп/л) до 25.40 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.26% (7.0 коп/л) до 26.35 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.2% (19.0 коп/л) до 23.75 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 июня по 22 июня 2018 г. не изменилась и находится на уровне 23079.46 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.7%, или 383.4 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.40 24.50 -0.12 -0.47 Бензин А-95 евро, грн/л 26.35 25.50 -0.11 -0.26 Дизельное топливо Евро, грн/л 23.75 23.10 -0.19 -0.79 Сжиженный газ, грн/т 23079.46 21621.00 -0.00 -0.00

Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро: