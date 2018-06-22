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Цены на нефть растут, рынки ждут решения ОПЕК+ по добыче
08:31 22.06.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки и оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.14 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,15%, до 73,89 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,25%, до 66,36 доллара за баррель.
"Самая важная тема для трейдеров - фактическое решение ОПЕК+, которое, скорее всего, не станет очевидным до субботы", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna).
В четверг глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран. Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу. В то же время саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.
Однако в мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки со второго полугодия. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей.
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