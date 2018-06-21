Высокооктаны в рознице продолжают дешеветь. Сжиженный газ 21 июня остался на уровне 13.20 грн

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 июня 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты. В мелком опте подешевели дизельное топливо Евро и бензин А-95.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.1% (3 коп/л) до 28.04 грн/л, бензина А-95 евро - снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 29.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.28 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 июня 2018 г. остался на уровне 13.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.

Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.04 23.00 -0.10 -0.37 Бензин А-95 евро 29.49 25.00 -0.08 -0.38 Дизельное топливо Евро 27.28 23.79 -0.08 -0.46 Сжиженный газ 13.20 12.00 0.03 0.10





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 12,89 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,86 0,0 GLUSCO 29,30 0,0 30,30 0,0 27,80 0,0 13,09 0,0 SHELL 30,35 0,1 31,35 1,0 28,85 0,8 13,30 -0,5 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,91 0,0 Кло 28,99 0,0 29,69 -20,0 27,99 -10,0 13,59 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 -0,8 13,59 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,93 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

21 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензин А-95 Евро и дизельное топливо в мелком опте. Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 25.44 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 Евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 26.38 грн/л, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.79 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 июня по 21 июня 2018 г. увеличилась на 1.6%, или 358.7 грн/т, и находится на уровне 23076.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 368.4 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.44 -0.01 -0.31 -3.22 Бензин А-95 евро 26.38 -0.06 -0.11 -2.91 Дизельное топливо евро 23.79 -0.06 -0.52 -4.24





Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро: