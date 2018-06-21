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Высокооктаны в рознице продолжают дешеветь. Сжиженный газ 21 июня остался на уровне 13.20 грн
18:11 21.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 июня 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты. В мелком опте подешевели дизельное топливо Евро и бензин А-95.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.1% (3 коп/л) до 28.04 грн/л, бензина А-95 евро - снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 29.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.28 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 июня 2018 г. остался на уровне 13.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.04
|23.00
|-0.10
|-0.37
|Бензин А-95 евро
|29.49
|25.00
|-0.08
|-0.38
|Дизельное топливо Евро
|27.28
|23.79
|-0.08
|-0.46
|Сжиженный газ
|13.20
|12.00
|0.03
|0.10
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|0,0
|GLUSCO
|29,30
|0,0
|30,30
|0,0
|27,80
|0,0
|13,09
|0,0
|SHELL
|30,35
|0,1
|31,35
|1,0
|28,85
|0,8
|13,30
|-0,5
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,91
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,69
|-20,0
|27,99
|-10,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|-0,8
|13,59
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,93
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
21 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензин А-95 Евро и дизельное топливо в мелком опте. Средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 25.44 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 Евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 26.38 грн/л, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 23.79 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 июня по 21 июня 2018 г. увеличилась на 1.6%, или 358.7 грн/т, и находится на уровне 23076.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.6%, или 368.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.44
|-0.01
|-0.31
|-3.22
|Бензин А-95 евро
|26.38
|-0.06
|-0.11
|-2.91
|Дизельное топливо евро
|23.79
|-0.06
|-0.52
|-4.24
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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