Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 21 июня в ожидании решений ОПЕК+ по добыче
08:28 21.06.2018 |
Стоимость нефти снижается в четверг утром в ожидании решения ОПЕК+ относительно возможного увеличения объемов добычи сырья странами-участницами соглашения об их сокращении, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до 74,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 65,43 доллара за баррель.
В центре внимания рынков находятся важные встречи ОПЕК на текущей неделе, на которых будет обсуждаться возможность увеличения добычи нефти. Так, в четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня - встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.
По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir), которое приводит агентство Market Watch, к этим встречам ОПЕК и ОПЕК+ приковано пристальное внимание. "Они, определенно, должны внести некоторую ясность, в то время как сейчас они способствуют повышенной волатильности на рынке", - полагает эксперт.
В четверг СМИ сообщили, что Саудовская Аравия рассчитывает, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) увеличат добычу на 600-800 тысяч баррелей в день.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам покупать больше валюты
|Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление
|Неожиданные вечерние продажи экспортеров просадили курс доллара на межбанке 20 июня
|Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen
|Оборот розничной торговли Украины в январе-мае 2018 г вырос на 6,1% - Госстат
|Золото продолжает дешеветь 21 июня на фоне роста курса доллара к мировым валютам
|Нефть дешевеет 21 июня в ожидании решений ОПЕК+ по добыче
|Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 10 тысяч гривень до конца года
|В январе-мае объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,6% до 553,7 млн гривен
Это интересно
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW