Нефть дешевеет 21 июня в ожидании решений ОПЕК+ по добыче

Стоимость нефти снижается в четверг утром в ожидании решения ОПЕК+ относительно возможного увеличения объемов добычи сырья странами-участницами соглашения об их сокращении, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до 74,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 65,43 доллара за баррель.

В центре внимания рынков находятся важные встречи ОПЕК на текущей неделе, на которых будет обсуждаться возможность увеличения добычи нефти. Так, в четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня - встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir), которое приводит агентство Market Watch, к этим встречам ОПЕК и ОПЕК+ приковано пристальное внимание. "Они, определенно, должны внести некоторую ясность, в то время как сейчас они способствуют повышенной волатильности на рынке", - полагает эксперт.

В четверг СМИ сообщили, что Саудовская Аравия рассчитывает, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) увеличат добычу на 600-800 тысяч баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.