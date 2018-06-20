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Автогаз на заправках 20 июня перешел к росту
14:53 20.06.2018 |
В период с 19 по 20 июня стоимость сжиженного газа на заправках в Украине выросла на 4-30 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так в сети АЗС восточной Parallel, автогаз подорожал на 20 коп./л до 13,39 грн/л, тернопольского «Автотехсервиса» - на 30 коп./л до 13,50 грн/л. В свою очередь, на заправках кировоградского «Рур Групп» сжиженный газ вырос на 10 коп./л - до 13,29 грн/л, а на АЗС одесского «Катрал Юг» - на 4 коп./л - до 13,17 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА LPG ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.06.18, ГРН/Л.
|ОПЕРАТОР
|ЦЕНА, грн/л
|+/- к цене 19.06.18
|Neftek
|13,79
|WOG
|13,69
|ОККО
|13,69
|SOCAR
|13,69
|КЛО
|13,59
|Parallel
|13,59
|Автотехсервис
|13,50
|+0,30
|Shell
|13,49
|Род-Ник
|13,40
|Sun Oil
|13,39
|+0,20
|БРСМ-Нафта
|13,29
|РУР Групп
|13,29
|+0,10
|Gas Point
|13,29
|ZOG
|13,25
|Укрнафта/Авиас
|13,20
|BVS
|13,19
|Катрал Юг
|13,17
|+0,04
|Татнефть-АЗС-Украина
|13,14
|Автотранс
|13,13
|Marshal
|13,10
|Энерджи Транс
|13,10
|Укргаздобыча
|13,09
|Jazz Oil
|13,09
|Glusco
|12,99
|НК Народная
|12,95
|ОЛАС
|12,90
|Amic Energy
|12,89
|БАРС
|12,85
|UPG
|12,80
|Avantage 7
|12,55
|Mango/Ultra
|12,50
|Средняя в Украине
|13,18
|+0,01
Таким образом, по состоянию на 20 июня стоимость сжиженного газа в Украине повысилась на 1 коп./л, до 13,18 грн/л.
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