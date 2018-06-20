Автогаз на заправках 20 июня перешел к росту

В период с 19 по 20 июня стоимость сжиженного газа на заправках в Украине выросла на 4-30 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так в сети АЗС восточной Parallel, автогаз подорожал на 20 коп./л до 13,39 грн/л, тернопольского «Автотехсервиса» - на 30 коп./л до 13,50 грн/л. В свою очередь, на заправках кировоградского «Рур Групп» сжиженный газ вырос на 10 коп./л - до 13,29 грн/л, а на АЗС одесского «Катрал Юг» - на 4 коп./л - до 13,17 грн/л.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА LPG ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.06.18, ГРН/Л.

ОПЕРАТОР ЦЕНА, грн/л +/- к цене 19.06.18 Neftek 13,79 WOG 13,69 ОККО 13,69 SOCAR 13,69 КЛО 13,59 Parallel 13,59 Автотехсервис 13,50 +0,30 Shell 13,49 Род-Ник 13,40 Sun Oil 13,39 +0,20 БРСМ-Нафта 13,29 РУР Групп 13,29 +0,10 Gas Point 13,29 ZOG 13,25 Укрнафта/Авиас 13,20 BVS 13,19 Катрал Юг 13,17 +0,04 Татнефть-АЗС-Украина 13,14 Автотранс 13,13 Marshal 13,10 Энерджи Транс 13,10 Укргаздобыча 13,09 Jazz Oil 13,09 Glusco 12,99 НК Народная 12,95 ОЛАС 12,90 Amic Energy 12,89 БАРС 12,85 UPG 12,80 Avantage 7 12,55 Mango/Ultra 12,50 Средняя в Украине 13,18 +0,01

Таким образом, по состоянию на 20 июня стоимость сжиженного газа в Украине повысилась на 1 коп./л, до 13,18 грн/л.

