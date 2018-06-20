В заправочных сетях ОККО и WOG бензины и дизельное топливо подешевели на 50 коп

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В сети ОККО бензин А-92 подешевел до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, фирменный А-95 Puls -до 32,49 грн/л. Цена на ДТ опустилась до 28,99 грн/л.

WOG снизил цены до 30,45 грн/л за А-92, 31,45 грн/л за А-95, до 32,45 грн/л за фирменный А-95 Mustang. ДТ опустилось до 28,95 грн/л.

На 10-25 коп./л все виды топлива подешевели на станциях «Катрал» и «Кворум». В то же время AMIC повысил цены на 19-29 коп./л.

Средние по стране цены топлива опустились на 11 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 июня 2018 г., грн/л: