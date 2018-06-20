Цены на нефть слабо растут 20 июня после снижения во вторник, Brent торгуется у $75,3 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок демонстрирует умеренное повышение в ходе утренних торгов в среду после снижения во вторник.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 EET увеличилась на $0,23 (0,31%) - до 75,31 доллара за баррель. Во вторник контракты снизились в цене на $0,26 (0,35%) - до $75,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,25 (0,38%) - до 65,32 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подешевели на $0,78 (1,18%) - до $65,07 за баррель.

Участники рынка по-прежнему ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в Вене 22-23 июня и на котором будет обсуждаться вопрос повышения нефтедобычи.

Россия призывает увеличить совокупное производство нефти в странах картеля и государствах-партнерах на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как Иран, Ирак и Венесуэла считают, что снимать ограничения на добычу пока рано.

Кроме того, торговые споры между США и Китаем являются дополнительным фактором риска, поскольку взаимные пошлины могут негативно сказаться на мировой торговле и глобальной экономике в целом, что может замедлить темпы роста спроса на топливо.

"В обычной ситуации трейдеры заняли бы выжидательную позицию до заседания ОПЕК, однако теперь факторы, которые влияют не только на нефтяной рынок, могут понизить котировки нефти, - говорит старший экономист Mizuho Research Institute Джун Иноуэ. - Если цены упадут очень резко, это может повлиять на обсуждение вопроса добычи в ОПЕК".

Также рынок ждет информации по запасам нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

В ночь на среду свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликовал Американский институт нефти (API), и они указали на снижение товарных запасов нефти в Штатах на 3 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами экспертов.

