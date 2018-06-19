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На АЗС цены на топливо 18 июня не изменились в отличие от мелкого опта
20:47 18.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не менялись. В мелком опте светлые нефтепродукты подешевели, а СУГ наоборот, прибавил в цене.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене, которая составляет 27.41 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.00
|0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|0.00
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.09
|0.01
|-0.01
|Сжиженный газ
|13.19
|12.00
|0.02
|-0.01
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,0
|SHELL
|30,35
|0,0
|31,34
|0,0
|28,84
|0,0
|13,30
|0,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|-0,4
|31,96
|0,0
|29,47
|0,0
|13,56
|0,0
|ТНК
|27,50
|0,0
|27,90
|0,0
|26,90
|0,0
|13,06
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
18 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.14% (4 коп/л) до 25.49 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (3 коп/л) до 26.39 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.20% (5 коп/л) до 23.89 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 июня по 18 июня 2018 г. увеличилась на 2.6%, или 594.8 грн/т, и находится на уровне 23182.75 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.7%, или 392.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.49
|-0.14
|-0.59
|-2.77
|Бензин А-95 евро
|26.39
|-0.11
|-0.51
|-2.53
|Дизельное топливо евро
|23.89
|-0.20
|-0.80
|-3.90
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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