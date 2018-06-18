Нефть торгуется разнонаправленно 18 июня в ожидании решения по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры ожидают решения относительно наращивания добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данныеКотировка торгов.

По состоянию на 14.34 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93%, до 74,12 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,32%, до 64,66 доллара за баррель.

Ранее в понедельник источники агентства Блумберг сообщили, что члены ОПЕК на этой неделе в Вене обсудят компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

При этом на прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня.

"То, что добыча будет увеличена во второй половине года, считается делом решенным - вопрос только в том, насколько", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).