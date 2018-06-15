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В Украине с 8 июня по 15 июня отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты
18:55 15.06.2018 |
Цена на сжиженный газ не изменнилась. В мелком опте снизились цены на светлые нефтепродукты, а на СПБТ цена за тонну увеличилась более чем на 2 грн.
Капк сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 1 коп/л до 28.15 грн/л, бензин А-95 евро - немного снилзился в цене, которая составляет 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.41 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 13.18 грн/л.
Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.00
|0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|0.02
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.09
|0.00
|-0.05
|Сжиженный газ
|13.18
|12.00
|-0.00
|-0.01
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,89
|-10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|1,0
|SHELL
|30,35
|-0,5
|31,34
|-0,4
|28,84
|-0,4
|13,30
|-0,9
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,97
|0,4
|31,96
|0,0
|29,47
|0,6
|13,56
|0,0
|ТНК
|27,50
|-149,4
|27,90
|-140,0
|26,90
|0,0
|13,06
|-0,9
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 08 июня по 15 июня 2018 с.г. отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.69% (18 коп/л) до 25.52 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.65% (17 коп/л) до 26.42 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.1% (19 коп/л) до 23.93 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 июня по 15 июня 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 481.9 грн/т, и находится на уровне 23081.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1%, или 233.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.52
|24.90
|-0.00
|-0.69
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.42
|26.00
|0.03
|-0.65
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.93
|23.40
|0.08
|-0.77
|Сжиженный газ, грн/т
|23081.00
|21395.00
|2.13
|2.13
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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