В Украине с 8 июня по 15 июня отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты

Цена на сжиженный газ не изменнилась. В мелком опте снизились цены на светлые нефтепродукты, а на СПБТ цена за тонну увеличилась более чем на 2 грн.

Капк сообщает Терминал, бензин А-92 евро подешевел на 1 коп/л до 28.15 грн/л, бензин А-95 евро - немного снилзился в цене, которая составляет 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.0 коп/л до 27.41 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 13.18 грн/л.

Средняя розничная цена на ДТ Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.15 23.00 0.01 -0.03 Бензин А-95 евро 29.61 25.00 0.02 -0.01 Дизельное топливо Евро 27.41 24.09 0.00 -0.05 Сжиженный газ 13.18 12.00 -0.00 -0.01





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 0,0 27,79 0,0 12,89 -10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 1,0 SHELL 30,35 -0,5 31,34 -0,4 28,84 -0,4 13,30 -0,9 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,89 0,0 28,09 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,97 0,4 31,96 0,0 29,47 0,6 13,56 0,0 ТНК 27,50 -149,4 27,90 -140,0 26,90 0,0 13,06 -0,9 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 08 июня по 15 июня 2018 с.г. отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.69% (18 коп/л) до 25.52 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.65% (17 коп/л) до 26.42 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.1% (19 коп/л) до 23.93 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 июня по 15 июня 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 481.9 грн/т, и находится на уровне 23081.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1%, или 233.1 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.52 24.90 -0.00 -0.69 Бензин А-95 евро, грн/л 26.42 26.00 0.03 -0.65 Дизельное топливо Евро, грн/л 23.93 23.40 0.08 -0.77 Сжиженный газ, грн/т 23081.00 21395.00 2.13 2.13

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: