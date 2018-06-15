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Нефть Brent 15 июня стабилизировалась ниже $76 за баррель, завершает неделю в минусе
09:20 15.06.2018 |
Цены на нефть почти не меняются в ходе торгов в пятницу, но завершают в минусе уже вторую неделю подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 EET 15 июня опустилась на $0,04 (0,05%) - до 75,90 доллара за баррель.
Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу повысилась на $0,04 (0,06%) - до 66,93 доллара за баррель.
По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $0,80 (1,04%) - до $75,94, тогда как котировка WTI поднялась на $0,25 (0,38%), до $66,89 за баррель.
Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
Данное предложение зафиксировано в совместном заявлении министров.
Сотрудничество будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.
Ранее в четверг саудовский министр заявил о неизбежности плавного увеличения добычи нефти с текущего уровня.
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