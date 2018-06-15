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Цены на светлые нефтепродукты 14 июня в мелком опте продолжают снижаться
18:40 14.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 июня 2018 г. отмечался незначительные колебания розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 1.0 коп/л до 29.60 грн/л. Стоимость дизельного топлива евро сохранилась на уровне предыдущего дня и составляет 27.41 грн/л.
Цена на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 июня 2018 г. не изменилась и составила 13.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.00
|0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|29.60
|25.00
|0.02
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.09
|0.00
|-0.04
|Сжиженный газ
|13.18
|12.00
|0.00
|-0.01
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 14.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,0
|SHELL
|30,35
|0,0
|31,35
|0,0
|28,85
|0,0
|13,30
|0,0
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,47
|0,0
|13,56
|0,0
|ТНК
|28,53
|-6,7
|28,97
|0,0
|26,90
|0,0
|13,06
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
14 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро снизилась 1 коп/л до 25.53 грн/л, бензина А-95 евро - на 3 коп/л до 26.41 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 5 коп/л до 23.93 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 июня по 14 июня 2018 г. увеличилась на 1.2%, или 259.4 грн/т, и находится на уровне 22710.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.8%, или 186.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.53
|-0.03
|-0.79
|-2.38
|Бензин А-95 евро
|26.41
|-0.10
|-0.73
|-2.17
|Дизельное топливо евро
|23.93
|-0.21
|-0.94
|-3.21
Средняя мелкооптовая цена на дизтопливо евро:
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