Brent продолжает дешеветь 14 июня на опасениях роста добычи в ОПЕК, WTI перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в четверг: Brent дешевеет на заявлениях властей Саудовской Аравии, а WTI перешла к росту после очередной порции критики ОПЕК со стороны Дональда Трампа.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:45 EET 14 июня опустилась на $0,32 (0,42%) - до 76,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,17 (0,26%) - до 66,81 доллара за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам в Москве, что постепенное повышение добычи странами ОПЕК и их партнерами является неизбежным. Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о готовности нарастить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.

В четверг президент России Владимир Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с рынком нефти.

"Понимающие люди могут получить подсказку уже сегодня, потому что эта тема обязательно возникнет в разговоре Путина и наследного принца Саудовской Аравии, пока они вместе смотрят за игрой их сборных в матче-открытии Чемпионата мира", - полагает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Ежегодная встреча ОПЕК+ состоится в Вене на следующей неделе. "Думаю, что мы придем к соглашению, которое в первую очередь удовлетворит рынок. Думаю, это будет разумное и умеренное соглашение", - отметил Х.аль-Фалих.

Накануне Д.Трамп возобновил критику деятельности ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть. "Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!", - написал он в соцсети Twitter.