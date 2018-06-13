В мелком опте 13 июня дорожал автогаз, бензин и дизтопливо — дешевели

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июня 2018 г. отмечалось незначительные колебания розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - 29.60 грн/л, дизельного топлива евро - 27.41 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.

Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.15 23.00 0.00 -0.04 Бензин А-95 евро 29.60 25.00 0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 27.41 24.39 0.01 -0.06 Сжиженный газ 13.18 12.00 0.00 -0.06





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.06.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 0,0 27,79 0,0 12,89 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 -0,3 SHELL 30,35 0,5 31,35 0,4 28,85 0,4 13,30 0,2 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,89 0,0 28,09 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,47 0,0 13,56 0,0 ТНК 28,87 0,0 29,30 0,0 26,90 0,0 13,06 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 -1,7

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

13 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (6 коп/л) до 25.53 грн/л, бензина А-95 евро - на 0.17% (4 коп/л) до 26.43 грн/л, а дизельного топлива евро в мелком опте на 0.21% (5 коп/л) до 23.99 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 июня по 13 июня 2018 г. увеличилась на 1.5%, или 327.3 грн/т, и находится на уровне 22692.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.8%, или 663.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.53 -0.23 -1.05 -2.36 Бензин А-95 евро 26.43 -0.17 -0.86 -2.04 Дизельное топливо евро 23.99 -0.21 -0.99 -3.02

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:



