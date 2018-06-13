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В мелком опте 13 июня дорожал автогаз, бензин и дизтопливо — дешевели
18:53 13.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 июня 2018 г. отмечалось незначительные колебания розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - 29.60 грн/л, дизельного топлива евро - 27.41 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.00
|0.00
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|29.60
|25.00
|0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.39
|0.01
|-0.06
|Сжиженный газ
|13.18
|12.00
|0.00
|-0.06
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 13.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,89
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|-0,3
|SHELL
|30,35
|0,5
|31,35
|0,4
|28,85
|0,4
|13,30
|0,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,47
|0,0
|13,56
|0,0
|ТНК
|28,87
|0,0
|29,30
|0,0
|26,90
|0,0
|13,06
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|-1,7
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
13 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (6 коп/л) до 25.53 грн/л, бензина А-95 евро - на 0.17% (4 коп/л) до 26.43 грн/л, а дизельного топлива евро в мелком опте на 0.21% (5 коп/л) до 23.99 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 06 июня по 13 июня 2018 г. увеличилась на 1.5%, или 327.3 грн/т, и находится на уровне 22692.73 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 2.8%, или 663.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.53
|-0.23
|-1.05
|-2.36
|Бензин А-95 евро
|26.43
|-0.17
|-0.86
|-2.04
|Дизельное топливо евро
|23.99
|-0.21
|-0.99
|-3.02
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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