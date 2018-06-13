Финансовые новости
- |
- 13.06.18
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 13 июня на данных API о меньшем по сравнению с прогнозом снижении запасов в США
08:51 13.06.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.24 EET августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,34%, до 75,62 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,57%, до 65,98 доллара за баррель.
В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились также на 730 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,1 миллиона баррелей.
Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики ожидают, что снижение коммерческих запасов нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю составило 2,7 миллиона баррелей, или 0,6%, до 433,9 миллиона баррелей.
Аналитики также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Так, по предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла очередного исторического максимума - 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Оценка добычи в США в 2018 году была повышена до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки против майской оценки в 10,7 миллиона.
Рынок также с осторожностью ожидает следующую встречу стран ОПЕК 22 июня, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (21 июня) и ОПЕК+ (23 июня). "Перспектива ослабления (в условиях сделки ОПЕК+) сокращения добычи странами ОПЕК по-прежнему отражается в негативной динамике нефтяных цен", - приводит агентство Рейтер слова аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов
|Банки ожидают роста среднемесячных объемов ипотеки на уровне 10% - опрос НБУ
|Eurosatory-2018:Что за оружие и технику Украина повезла в Париж
|Каспийский газ подбирается к Европе. Стоит ли опасаться «Газпрому»?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет ЕС рассмотрит выделение ЕС €1 млрд макрофинансовой помощи Украине 26 июня
|Европарламент утвердил EUR1 млрд макрофинансовой помощи Украине
|Кабмин добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков единого социального взноса
|ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики
|Кабмин начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов
|Eurosatory-2018:Что за оружие и технику Украина повезла в Париж
Это интересно
|Чистый убыток Xiaomi в первом квартале превысил 1 млрд долларов
|К 2025 году каждый третий новый автомобиль Volvo получит систему самоуправления
|10 профессий, востребованных в цифровой экономике
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90