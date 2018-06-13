Нефть дешевеет 13 июня на данных API о меньшем по сравнению с прогнозом снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.24 EET августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,34%, до 75,62 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,57%, до 65,98 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились также на 730 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,1 миллиона баррелей.

Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны. Аналитики ожидают, что снижение коммерческих запасов нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю составило 2,7 миллиона баррелей, или 0,6%, до 433,9 миллиона баррелей.

Аналитики также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Так, по предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла очередного исторического максимума - 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Оценка добычи в США в 2018 году была повышена до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки против майской оценки в 10,7 миллиона.

Рынок также с осторожностью ожидает следующую встречу стран ОПЕК 22 июня, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (21 июня) и ОПЕК+ (23 июня). "Перспектива ослабления (в условиях сделки ОПЕК+) сокращения добычи странами ОПЕК по-прежнему отражается в негативной динамике нефтяных цен", - приводит агентство Рейтер слова аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).