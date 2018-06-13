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EIA повысило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 г до $71,06 с $70,68
07:44 13.06.2018 |
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 71,06 доллара за баррель с 70,68 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 67,74 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 65,98 доллара за баррель.
Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год при этом понижен - до 64,53 доллара с 65,58 доллара за баррель в майском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 61,95 доллара за баррель, в мае прогноз составлял 60,86 доллара.
EIA повысило майскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до рекордного уровня в 10,8 миллиона баррелей в сутки с прогноза предыдущего месяца в 10,7 миллиона. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,8 миллиона баррелей в сутки, что ниже прогноза предыдущего месяца в 11,9 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,4 миллиона баррелей в день.
По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла очередного исторического максимума - 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за май станет известен в конце июля.
Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 31 мая, среднесуточная добыча нефти в США в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% с февральского уровня. Данные февраля были пересмотрены в сторону уменьшения - с 10,264 миллиона баррелей в сутки до 10,259 миллиона баррелей в сутки.
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