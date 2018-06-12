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Цены на автогаз 11 июня в мельком опте возобновили рост
18:02 12.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 12 июня 2018 г. отмечалось незначительные колебания розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 28.16 грн/л, бензина А-95 евро - 29.61 грн/л, дизельного топлива евро - 27.41 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 12 июня 2018 г. подешевел до 13.18 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.00
|0.00
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|-0.01
|-0.04
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.39
|-0.01
|-0.09
|Сжиженный газ
|13.18
|12.00
|-0.03
|-0.13
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 12.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,89
|-10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|0,0
|SHELL
|30,35
|-0,5
|31,34
|-0,4
|28,84
|-0,4
|13,29
|-1,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,47
|0,6
|13,56
|0,0
|ТНК
|28,94
|0,0
|29,30
|0,0
|26,90
|0,0
|13,06
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,95
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
12 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.19% (5 коп/л) до 25.59 грн/л, а бензина А-95 евро - на 0.18% (5 коп/л) до 26.48 грн/л. В то же время, стоимость мелкооптовых партий дизельного топлива евро снизились в цене на 0.18% (4 коп/л) до 24.04 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 05 июня по 12 июня 2018 г. увеличилась на 0.9%, или 206.2 грн/т, и находится на уровне 22602.91 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.2%, или 753.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.59
|-0.19
|-1.20
|-2.07
|Бензин А-95 евро
|26.48
|-0.18
|-1.02
|-1.88
|Дизельное топливо евро
|24.04
|-0.18
|-1.18
|-2.89
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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