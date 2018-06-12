Итоги встречи Ына и Трампа подтолкнули вверх цены на нефть

Нефть торгуется в позитивной зоне. Драйвером роста цен стали позитивные итоги встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Стоимость барреля августовской нефти Brent 12 июня к 9:15 по Киеву составила 76,52 (+0,08%) доллара. Баррель июльской нефти WTI торговался по 66,20 (+0,15%) доллара. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 76,29-76,62 доллара и 66,03-66,29 доллара соответственно.

Цены на нефть поддержаны позитивными итогами встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая закончилась несколько часов назад в Сингапуре. Ее важнейшим итогом стало подписание документа о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.

«Любой положительный результат может стать хорошей новостью для рынков», - сказал Шеннон Ривкин, директор по инвестициям в компании Rivkin Securities (Австралия).

В то же время некоторые фундаментальные рыночные факторы - такие, как увеличение производства в России, Саудовской Аравии и США - указывают высокую вероятность снижения цен на сырую нефть.

По сообщениям прессы, добыча нефти в России по итогам первой недели 2018 г. достигла 11,1 млн барр./сут. (б/с). В Соединенных Штатах объем производства за последние два года вырос почти на треть, достигнув 10,8 млн б/с.

«Рост добычи нефти в США по-прежнему ограничивает потолок цен на нефть», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли фьючерсами в брокерской компании OANDA (Сингапур).

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в мае она увеличила добычу нефти до немногим более 10 млн б/с по сравнению с 9,9 млн б/с в апреле.

На физических рынках ближневосточные легкие марки сырой нефти начинают торговаться со скидками против их соответствующих официальных отпускных цен (ОСП) на фоне достаточных поставок в Азию, в том числе из Соединенных Штатов, сообщили четыре источника Reuters в трейдерских кругах.

«Это согласуется с теорией о том, что саудиты и россияне аккуратно продвигаются к изменению пакта о сокращении нефтедобычи на июньском саммите группы ОПЕК+», - сказал Грег МакКенна, главный рыночный стратег в фьючерсной брокерской фирме AxiTrader.

Другие производители также наращивают объемы производства. В частности, добыча нефти в Казахстане за первые пять месяцев 2018 года выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,7 млн т (1,83 млн б/с), сказал заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов.

С января 2017 г. ОПЕК и ряд не входящих в картель нефтедобывающих государств сокращают производство с тем, чтобы добиться уменьшения избытка товарных запасов нефти и поддержать мировые цены.

22-23 июня в Вене состоится очередной министерский саммит ОПЕК, на котором, вероятно, будет решаться судьба подписанного в конце 2016 г. пакта о сокращении нефтедобычи.

«Накануне венского саммита ОПЕК вероятны непредсказуемые рывки цен, вызванные различными слухами и инсинуациями», - сказал Иннес.