Финансовые новости
- |
- 12.06.18
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Итоги встречи Ына и Трампа подтолкнули вверх цены на нефть
10:04 12.06.2018 |
Нефть торгуется в позитивной зоне. Драйвером роста цен стали позитивные итоги встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Стоимость барреля августовской нефти Brent 12 июня к 9:15 по Киеву составила 76,52 (+0,08%) доллара. Баррель июльской нефти WTI торговался по 66,20 (+0,15%) доллара. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 76,29-76,62 доллара и 66,03-66,29 доллара соответственно.
Цены на нефть поддержаны позитивными итогами встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая закончилась несколько часов назад в Сингапуре. Ее важнейшим итогом стало подписание документа о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.
«Любой положительный результат может стать хорошей новостью для рынков», - сказал Шеннон Ривкин, директор по инвестициям в компании Rivkin Securities (Австралия).
В то же время некоторые фундаментальные рыночные факторы - такие, как увеличение производства в России, Саудовской Аравии и США - указывают высокую вероятность снижения цен на сырую нефть.
По сообщениям прессы, добыча нефти в России по итогам первой недели 2018 г. достигла 11,1 млн барр./сут. (б/с). В Соединенных Штатах объем производства за последние два года вырос почти на треть, достигнув 10,8 млн б/с.
«Рост добычи нефти в США по-прежнему ограничивает потолок цен на нефть», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли фьючерсами в брокерской компании OANDA (Сингапур).
Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в мае она увеличила добычу нефти до немногим более 10 млн б/с по сравнению с 9,9 млн б/с в апреле.
На физических рынках ближневосточные легкие марки сырой нефти начинают торговаться со скидками против их соответствующих официальных отпускных цен (ОСП) на фоне достаточных поставок в Азию, в том числе из Соединенных Штатов, сообщили четыре источника Reuters в трейдерских кругах.
«Это согласуется с теорией о том, что саудиты и россияне аккуратно продвигаются к изменению пакта о сокращении нефтедобычи на июньском саммите группы ОПЕК+», - сказал Грег МакКенна, главный рыночный стратег в фьючерсной брокерской фирме AxiTrader.
Другие производители также наращивают объемы производства. В частности, добыча нефти в Казахстане за первые пять месяцев 2018 года выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,7 млн т (1,83 млн б/с), сказал заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов.
С января 2017 г. ОПЕК и ряд не входящих в картель нефтедобывающих государств сокращают производство с тем, чтобы добиться уменьшения избытка товарных запасов нефти и поддержать мировые цены.
22-23 июня в Вене состоится очередной министерский саммит ОПЕК, на котором, вероятно, будет решаться судьба подписанного в конце 2016 г. пакта о сокращении нефтедобычи.
«Накануне венского саммита ОПЕК вероятны непредсказуемые рывки цен, вызванные различными слухами и инсинуациями», - сказал Иннес.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место
|НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
|НБУ упростил международные денежные переводы
|Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции запущен газопровод TANAP
|Автопроизводство в Украине в мае сократилось почти на 40%
|Цены на автогаз 11 июня в мельком опте возобновили рост
|НБУ: Значительные юридические риски - главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования
|НБУ прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам 2018
|Норвежская Scatec Solar намерена в 2018г начать строительство СЭС в Черкасской области общей мощностью 83 МВт
|ГФС подчиняется Минфину, иначе и быть не может, - Маркарова
Это интересно
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90
|Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности