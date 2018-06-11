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Мелкооптовые цены на автомобильное топливо продолжают снижаться 11 июня
18:41 11.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, за исключением ДТ, которое потерялло в цене 1 копейку на литре. Как сообщает Терминал, в мелком опте продложается снижение цен на все виды автомобильного топлива.
Об этом сообщает «Терминал» со ссылкой на данные НТЦ «Психея». Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.16 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1 коп/л до 27.41 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена на дизельное топливо Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.00
|-0.01
|-0.10
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|-0.00
|-0.10
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.39
|-0.04
|-0.14
|Сжиженный газ
|13.19
|12.00
|0.02
|-0.13
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,87
|1,4
|SHELL
|30,35
|0,0
|31,35
|0,0
|28,85
|0,0
|13,31
|0,0
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|13,56
|0,0
|ТНК
|28,98
|-1,8
|29,30
|0,0
|26,90
|0,0
|13,06
|-0,9
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,95
|1,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
11 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (6 коп/л) до 25.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.26% (7 коп/л) до 26.52 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.15% (4 коп/л) до 24.08 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 июня по 11 июня 2018 г. уменьшилась на 0.5%, или 117.7 грн/т, и находится на уровне 22601.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.2%, или 755.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.64
|-0.23
|-1.20
|-1.88
|Бензин А-95 евро
|26.52
|-0.26
|-1.14
|-1.71
|Дизельное топливо евро
|24.08
|-0.15
|-1.34
|-2.73
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро:
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