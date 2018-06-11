Мелкооптовые цены на автомобильное топливо продолжают снижаться 11 июня

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 11 июня 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, за исключением ДТ, которое потерялло в цене 1 копейку на литре. Как сообщает Терминал, в мелком опте продложается снижение цен на все виды автомобильного топлива.

Об этом сообщает «Терминал» со ссылкой на данные НТЦ «Психея». Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.16 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.61 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1 коп/л до 27.41 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 11 июня 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.

Средняя розничная цена на дизельное топливо Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.16 23.00 -0.01 -0.10 Бензин А-95 евро 29.61 25.00 -0.00 -0.10 Дизельное топливо Евро 27.41 24.39 -0.04 -0.14 Сжиженный газ 13.19 12.00 0.02 -0.13





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 0,0 27,79 0,0 12,99 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,87 1,4 SHELL 30,35 0,0 31,35 0,0 28,85 0,0 13,31 0,0 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,92 0,0 Кло 28,99 0,0 29,89 0,0 28,09 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,46 0,0 13,56 0,0 ТНК 28,98 -1,8 29,30 0,0 26,90 0,0 13,06 -0,9 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,95 1,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

11 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (6 коп/л) до 25.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.26% (7 коп/л) до 26.52 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.15% (4 коп/л) до 24.08 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 июня по 11 июня 2018 г. уменьшилась на 0.5%, или 117.7 грн/т, и находится на уровне 22601.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.2%, или 755.2 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.64 -0.23 -1.20 -1.88 Бензин А-95 евро 26.52 -0.26 -1.14 -1.71 Дизельное топливо евро 24.08 -0.15 -1.34 -2.73

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро:



