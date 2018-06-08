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В Украине с 01 июня по 08 июня отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
19:30 08.06.2018 |
В мелком опте также наблюдалось снижение цен на все виды автомобильного топлива, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подешевел на 0.16% (5 коп/л) до 28.16 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.19% (6 коп/л) до 29.61 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.17% (5 коп/л) до 27.42 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.12% (2 коп/л) до 13.19 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.00
|0.01
|-0.16
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|0.02
|-0.19
|Дизельное топливо Евро
|27.42
|24.39
|-0.00
|-0.17
|Сжиженный газ
|13.19
|12.00
|0.00
|-0.12
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,99
|-10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|0,3
|SHELL
|30,35
|-40,0
|31,35
|-39,9
|28,85
|-40,0
|13,31
|0,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,92
|0,2
|Кло
|28,99
|-30,0
|29,89
|-20,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|13,56
|-5,5
|ТНК
|28,99
|-57,0
|29,30
|-130,7
|26,90
|-115,0
|13,06
|-2,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 01 июня по 08 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.01% (26 коп/л) до 25.70 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.79% (21 коп/л) до 26.59 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.2% (31 коп/л) до 24.12 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 июня по 08 июня 2018 г. уменьшилась на 0.3%, или 77.9 грн/т, и находится на уровне 22597.6 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.2%, или 736.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.70
|24.60
|-0.13
|-1.01
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.59
|25.65
|-0.07
|-0.79
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.12
|23.40
|-0.16
|-1.28
|Сжиженный газ, грн/т
|22597.60
|21136.00
|-0.34
|-0.34
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо Евро:
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