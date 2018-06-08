В Украине с 01 июня по 08 июня отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

В мелком опте также наблюдалось снижение цен на все виды автомобильного топлива, сообщает Терминал.



Бензин А-92 евро подешевел на 0.16% (5 коп/л) до 28.16 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.19% (6 коп/л) до 29.61 грн/л, Дизельное топливо евро, подешевело на 0.17% (5 коп/л) до 27.42 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.12% (2 коп/л) до 13.19 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-95 Евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:





Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.16 23.00 0.01 -0.16 Бензин А-95 евро 29.61 25.00 0.02 -0.19 Дизельное топливо Евро 27.42 24.39 -0.00 -0.17 Сжиженный газ 13.19 12.00 0.00 -0.12





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,69 0,0 29,29 0,0 27,79 0,0 12,99 -10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,86 0,3 SHELL 30,35 -40,0 31,35 -39,9 28,85 -40,0 13,31 0,2 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,92 0,2 Кло 28,99 -30,0 29,89 -20,0 28,09 0,0 13,59 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,46 0,0 13,56 -5,5 ТНК 28,99 -57,0 29,30 -130,7 26,90 -115,0 13,06 -2,7 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,94 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 01 июня по 08 июня 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.01% (26 коп/л) до 25.70 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.79% (21 коп/л) до 26.59 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.2% (31 коп/л) до 24.12 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 июня по 08 июня 2018 г. уменьшилась на 0.3%, или 77.9 грн/т, и находится на уровне 22597.6 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.2%, или 736.7 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.70 24.60 -0.13 -1.01 Бензин А-95 евро, грн/л 26.59 25.65 -0.07 -0.79 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.12 23.40 -0.16 -1.28 Сжиженный газ, грн/т 22597.60 21136.00 -0.34 -0.34

Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо Евро:



