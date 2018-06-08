По итогам первой недели июня оптовые цены на дизельное топливо снизились в среднем на 200 грн/т

ДТ дешевеет вслед за европейскими котировками, которые по итогам первой недели июня опустились на $15/т, по отношению к среднему уровню в мае. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

С конца мая на Коростене после двухнедельного перерыва появилось предложение ДТ Новополоцкого НПЗ (ОАО «Нафтан»). Первой этот ресурс выставила компания «Альянс Энерго Трейд» еще 30 мая. На этой неделе новополоцкий ДТ уже предлагали «Альянс Ойл Трейдинг», «Нафтаукртранс», «Кворум Нафта» и «Параллель». Последняя также под конец недели торговала с Коростеня литовским ДТ Мажейкяйского НПЗ.

На конец недели минимальное предложение ж/д-партий ДТ на станции Коростень составляло 28 000 грн/т, при этом в начале недели топливо выставляюсь в пределах 28 350-28 500 грн/т. С начала этого месяца компания «Терминал Ойл» перенесла предложение трубопроводного ДТ с Коростеня в Киев. В начале недели она предлагала ДТ со станции Дарница по 28 750 грн/т, снизив к пятнице предложение до 28 200 грн/т.

В понедельник в Новоград-Волынском ДТ предлагали 8 компаний, выставляя цены в диапазоне 28 300-28 650 грн/т. К концу недели заявленные операторами цены снизилась до 28 000-28 400 грн/т. По словам трейдеров, цены реальных сделок в пятницу опускались до 27 600 грн/т.

Кременчугский НПЗ начал неделю с ценой ДТ на уровне 30 000 грн/т, но к пятнице опустил их до 28 350 грн/т. Шебелинский ГПЗ «Укргаздобыча» на этой неделе впервые за последних два месяца продал ДТ на спотовых еженедельных торгах. 7 июня было реализовано 30 т автонормами по 28 700 грн/т. В день торгов «НП-Трейдинг» предлагал шебелинское топливо по 29 000 грн/т.

В мелком опте средние цены в первую неделю июня снизилась на 29 коп./л - до 24,17 грн/л. В столичном регионе цена за неделю опустилась на 40 коп./л - до 23,80 грн/л, в Коростене минимальная цена в пятницу составляла 23,35 грн/л (-35 коп./л), в Новоград-Волынском - 23,45 грн/л (-45 коп./л). В южных регионах минимальные предложения по ДТ составляли 23,30-23,45 грн/л.