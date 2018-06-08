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Нефть торгуется 8 июня разнонаправленно на фоне задержек поставок из Венесуэлы
08:21 08.06.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о задержках поставок из Венесуэлы и ждут статистику по буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 EET августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,12%, до 77,2 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI росли в цене на 0,12%, до 66,03 доллара за баррель.
Поддержку котировкам оказывают новости о проблемах с поставками "черного золота" из Венесуэлы. В четверг СМИ сообщали со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов PDVSA.
Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня - по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.
Теперь инвесторы ожидают публикацию в пятницу данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам предыдущей, завершившейся 1 июня рабочей недели, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% - до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.
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