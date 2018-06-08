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Цены на топливо 7 июля спускаются вниз
19:52 07.06.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 июня 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.0 коп/л до 28.16 грн/л, стоимость бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.61 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подешевело на 1.0 коп/л до 27.42 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 июня 2018 г. немного подешевел на 1.0 коп/л до 13.19 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.00
|-0.02
|-0.45
|Бензин А-95 евро
|29.61
|25.00
|-0.01
|-0.53
|Дизельное топливо Евро
|27.42
|24.39
|-0.02
|-0.56
|Сжиженный газ
|13.19
|12.00
|-0.05
|-0.09
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.06.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,69
|0,0
|29,29
|0,0
|27,79
|0,0
|12,99
|-10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,86
|0,0
|SHELL
|30,35
|0,0
|31,35
|0,0
|28,85
|0,0
|13,31
|0,0
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,92
|0,0
|Кло
|28,99
|0,0
|29,89
|0,0
|28,09
|0,0
|13,59
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|13,56
|-3,3
|ТНК
|29,03
|0,0
|29,30
|0,0
|26,90
|0,0
|13,07
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,94
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2
07 июня 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.27% (7 коп/л) до 25.73 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.21% (5 коп/л) до 26.61 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.27% (6 коп/л) до 24.16 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 мая по 07 июня 2018 г. уменьшилась на 0.9%, или 211.2 грн/т, и находится на уровне 22451.2 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 3.8%, или 883.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.73
|-0.27
|-1.04
|-0.44
|Бензин А-95 евро
|26.61
|-0.21
|-0.82
|-0.25
|Дизельное топливо евро
|24.16
|-0.27
|-1.14
|-1.43
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро
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