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Беларусь перенесла на осень пилотный проект по доставке дизтоплива в Украину по Днепру
15:04 07.06.2018 |
ОАО «Белорусское морское пароходство» рассчитывает в октябре-ноябре текущего года осуществить пилотный проект по доставке дизтоплива в Украину по Днепру, передает Interfax.by со ссылкой на заявление директора пароходства Андрея Касьянюка.
Для этого продолжается подготовка двух нефтеналивных судов грузоподъемностью по 750 т каждое.
«Наиболее реальные сроки начала транспортировки дизтоплива от Мозырского НПЗ в Украину по Днепру - осенью этого года, может быть в октябре-ноябре», - рассказал А.Касьянюк агентству.
Он отметил, что ранее планировалось начать поставки речным транспортом в мае. Однако, на текущий момент не завершена техническая подготовка судов. Кроме того, транспортировка по Днепру в июле-сентябре небезопасна, так как в реке снижается уровень воды.
В начале поставки планируют осуществлять дважды в месяц. В перспективе - 3-3,5 рейса в месяц.
Касьянюк также сообщил, что параллельно пароходство совместно с Мозырским НПЗ и ПО «Белоруснефть» прорабатывают начало транспортировки нефтепродуктов по внутренним речным путям на территории Беларуси. В частности, рассматривается возможность доставки нефтепродуктов из Мозыря в Брест по реке Припять.
ПАО «Киевпорт» также сообщало о планах киевского речпорта переваливать нефтепродукты из Беларуси и развивать контейнерные перевозки.
В 2017 году Беларусь и Украина заявляли о готовности инвестировать в реализацию проекта по восстановлению судоходства по Днепру, чтобы белорусские хлоркалий и нефтепродукты дальше пошли по Днепру в Черное море и оттуда на экспорт.
В госпрограмме развития транспортного комплекса Беларуси на период до 2020 г. обеспечение транзитного судоходства по территории Украины с выходом в Черное море является одним из ключевых приоритетов.
В Беларуси судоходство осуществляется по внутренним водным путям на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, Западная Двина, Неман, Днепровско-Бугском и Микашевичском каналах, Заславском водохранилище. По территории Беларуси проходит участок водного пути международного значения Е40.
Инфраструктура внутреннего водного транспорта включает в себя 8 речных портов (Брест, Пинск, Микашевичи, Мозырь, Гомель, Речица, Могилев, Бобруйск).
В Беларуси также планируют провести работы для обработки судов класса «река-море».
Как сообщал enkorr, в 2014 г. речным транспортом в Украину было поставлено 26 тыс. т мозырского дизельного топлива, но в том числе из-за обмеления Припяти и Днепра такие поставки были прекращены.
Напомним, что 18-19 июня в Одессе состоится форум Black Sea Petroleum Trading 2018, посвященный морскому трейдингу нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Тематика форума включает в себя вопросы, связанные с морскими и речными поставками нефтепродуктов: тенденции рынков, государственное регулирование водных перевозок в Украине, аспекты работы портов, перевалочных комплексов и сервисных компаний. Организатором мероприятия является «Консалтинговая группа А-95».
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