Беларусь перенесла на осень пилотный проект по доставке дизтоплива в Украину по Днепру

ОАО «Белорусское морское пароходство» рассчитывает в октябре-ноябре текущего года осуществить пилотный проект по доставке дизтоплива в Украину по Днепру, передает Interfax.by со ссылкой на заявление директора пароходства Андрея Касьянюка.

Для этого продолжается подготовка двух нефтеналивных судов грузоподъемностью по 750 т каждое.

«Наиболее реальные сроки начала транспортировки дизтоплива от Мозырского НПЗ в Украину по Днепру - осенью этого года, может быть в октябре-ноябре», - рассказал А.Касьянюк агентству.

Он отметил, что ранее планировалось начать поставки речным транспортом в мае. Однако, на текущий момент не завершена техническая подготовка судов. Кроме того, транспортировка по Днепру в июле-сентябре небезопасна, так как в реке снижается уровень воды.

В начале поставки планируют осуществлять дважды в месяц. В перспективе - 3-3,5 рейса в месяц.

Касьянюк также сообщил, что параллельно пароходство совместно с Мозырским НПЗ и ПО «Белоруснефть» прорабатывают начало транспортировки нефтепродуктов по внутренним речным путям на территории Беларуси. В частности, рассматривается возможность доставки нефтепродуктов из Мозыря в Брест по реке Припять.

ПАО «Киевпорт» также сообщало о планах киевского речпорта переваливать нефтепродукты из Беларуси и развивать контейнерные перевозки.

В 2017 году Беларусь и Украина заявляли о готовности инвестировать в реализацию проекта по восстановлению судоходства по Днепру, чтобы белорусские хлоркалий и нефтепродукты дальше пошли по Днепру в Черное море и оттуда на экспорт.

В госпрограмме развития транспортного комплекса Беларуси на период до 2020 г. обеспечение транзитного судоходства по территории Украины с выходом в Черное море является одним из ключевых приоритетов.

В Беларуси судоходство осуществляется по внутренним водным путям на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, Западная Двина, Неман, Днепровско-Бугском и Микашевичском каналах, Заславском водохранилище. По территории Беларуси проходит участок водного пути международного значения Е40.

Инфраструктура внутреннего водного транспорта включает в себя 8 речных портов (Брест, Пинск, Микашевичи, Мозырь, Гомель, Речица, Могилев, Бобруйск).

В Беларуси также планируют провести работы для обработки судов класса «река-море».

Как сообщал enkorr, в 2014 г. речным транспортом в Украину было поставлено 26 тыс. т мозырского дизельного топлива, но в том числе из-за обмеления Припяти и Днепра такие поставки были прекращены.

Напомним, что 18-19 июня в Одессе состоится форум Black Sea Petroleum Trading 2018, посвященный морскому трейдингу нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Тематика форума включает в себя вопросы, связанные с морскими и речными поставками нефтепродуктов: тенденции рынков, государственное регулирование водных перевозок в Украине, аспекты работы портов, перевалочных комплексов и сервисных компаний. Организатором мероприятия является «Консалтинговая группа А-95».