Автогаз 7 июня дешевеет в розничных сетях

В период с 6 по 7 июня ряд автозаправочных сетей снизили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети ОККО и WOG автогаз подешевел на 5 коп./л и 4 коп./л, - до 13,59 грн/л и 13,67 грн./л, соответственно.

AMIC и SOCAR снизили цены на СУГ на 1-2 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 7 июня составила 13,25 грн/л (-1 коп./л).

Как сообщал enkorr, в апреле в Украину было импортировано 121,1 тыс. т СУГ без учета сырья, поступаемого на «Карпатнефтехим». По оценкам участников рынка, это существенный объем импорта для мая, однако даже с учетом интенсификации поставок в последнюю неделю мая, излишка газа на рынке сейчас не наблюдается.

Стоимость автогаза на АГЗС на 7 июня 2018 г., грн/л: