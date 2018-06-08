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Автогаз 7 июня дешевеет в розничных сетях
11:57 07.06.2018 |
В период с 6 по 7 июня ряд автозаправочных сетей снизили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети ОККО и WOG автогаз подешевел на 5 коп./л и 4 коп./л, - до 13,59 грн/л и 13,67 грн./л, соответственно.
AMIC и SOCAR снизили цены на СУГ на 1-2 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 7 июня составила 13,25 грн/л (-1 коп./л).
Как сообщал enkorr, в апреле в Украину было импортировано 121,1 тыс. т СУГ без учета сырья, поступаемого на «Карпатнефтехим». По оценкам участников рынка, это существенный объем импорта для мая, однако даже с учетом интенсификации поставок в последнюю неделю мая, излишка газа на рынке сейчас не наблюдается.
Стоимость автогаза на АГЗС на 7 июня 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
7 июн
|
+/-*
|
AMIC
|
13,09
|
-0,01
|
Shell
|
13,24
|
0,00
|
SOCAR
|
13,67
|
-0,02
|
Народна
|
13,07
|
0,00
|
UPG
|
13,00
|
0,00
|
WOG
|
13,55
|
-0,04
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,56
|
0,00
|
Авиас
|
13,03
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,27
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
13,10
|
0,00
|
Glusco
|
13,09
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
0,00
|
Chipo
|
12,91
|
0,00
|
ОККО
|
13,59
|
-0,05
|
Фактор
|
12,70
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,05
|
0,00
|
Mango
|
12,63
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,99
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,25
|
-0,01
|
|
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